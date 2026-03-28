13:39, 28 марта 2026Россия

Выход блогера Ремесло из психбольницы опровергли

«Фонтанка»: Блогер Ремесло остается в психиатрической больнице № 3 в Петербурге
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «Илья Ремесло»

Юрист и блогер Илья Ремесло остается в психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом в справочной медучреждения узнали журналисты «Фонтанки».

Издание опубликовало опровержение в связи с появившимися вчера в СМИ сообщениями, в которых говорилось о выходе блогера из психбольницы после недели лечения в отделении для людей с депрессивными психозами.

«Родные сообщили, что Илья Борисович продолжает лечение, и просят проявить такт и деликатность — не беспокоить их», — также отметил в этой связи адвокат Сергей Бадамшин.

Известный своей непримиримой позицией в отношении оппозиции Ремесло был помещен в больницу после того как неожиданно выступил с серией критических постов в адрес властей. При этом отмечалось, что участия в его госпитализации госорганы не принимали. Телеведущий Владимир Соловьев предположил, что поведение блогера связано с весенним обострением и у него сдали нервы.

