Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 16 июня 2026Силовые структуры

Избивший ребенка на тюбинге россиянин ответил перед законом

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за избиение наехавшего на его жену на горке ребенка
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселения местного жителя, который избил 13-летнего мальчика, влетевшего в его жену при катании с горки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С мужчины в пользу потерпевшего взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Его признали виновным по двум статьям.

17 января 2026 года на горнолыжном склоне спортивно-развлекательного комплекса «Уктус» подросток, скатываясь с горы на тюбинге, сбил с ног супругу мужчины. В ответ он избил школьника.

В результате у ребенка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой носовой кости, гематомы, ссадины и отеки. Повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и Трамп встретились в Европе. Президенты сделали заявления о конфликте на Украине и переговорах с Россией

    Компания Маска ворвалась в четверку самых дорогих в мире

    Пассажиры на двое суток застряли в аэропорту на юге России без еды и воды

    Названы особенности антидронового «Соляриса»

    Названо грозящее обвиняемой в распространении порно Шурыгиной наказание

    Футбольный матч в России прервала корова

    Бывшего судью выселили с вещами из двухэтажного особняка в российском регионе

    Зеленский появился на саммите G7 в кроссовках

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Раскрыты многомиллионные заработки Шурыгиной за съемки в порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok