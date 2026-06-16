Избивший ребенка на тюбинге россиянин ответил перед законом

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за избиение наехавшего на его жену на горке ребенка

В Екатеринбурге суд приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселения местного жителя, который избил 13-летнего мальчика, влетевшего в его жену при катании с горки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С мужчины в пользу потерпевшего взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Его признали виновным по двум статьям.

17 января 2026 года на горнолыжном склоне спортивно-развлекательного комплекса «Уктус» подросток, скатываясь с горы на тюбинге, сбил с ног супругу мужчины. В ответ он избил школьника.

В результате у ребенка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой носовой кости, гематомы, ссадины и отеки. Повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.