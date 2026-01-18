Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 18 января 2026Силовые структуры

Мужчина избил катавшегося с горки ребенка

E1.ru: Екатеринбуржец набросился на катавшегося с горки мальчика и избил его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Е1.РУ Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге мужчина набросился на катавшегося с горки 13-летнего мальчика, а затем избил его. Об этом сообщает портал E1.ru.

Во время спуска с горки в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» ребенок случайно сбил с ног спутницу мужчины, что вывело его из себя. Друг подростка подбежал к мужчине, попытавшись его отвлечь, но агрессор погнался за товарищем избитого, выкрикивая угрозы.

«Перед столкновением сын отбросил снегокат в сторону, чтобы смягчить удар. Он столкнул собой женщину, она упала на него. Тогда супруг этой женщины сразу начал избивать моего ребенка», — рассказала мать несовершеннолетнего.

Ребенок госпитализирован. «Он получил перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многократные ушибы на руках, потому что пытался закрыть лицо руками», — уточняет интернет-издание.

Ранее в Воронеже дети играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с дочкой. Это его разозлило, и он избил ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Тарасова оценила перспективы Валиевой

    Баканов прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес

    Во Франции призвали к выходу из НАТО

    В Германии высказались о возможном шантаже Трампа

    Москвичи увидят большой парад планет

    Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы

    Мужчина избил катавшегося с горки ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok