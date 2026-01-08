Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 8 января 2026Россия

В российском регионе мужчина избил ребенка за случайное попадание снежком

«112»: В Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Воронеже дети играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с дочкой. Это его разозлило, и он напал на одного из детей, сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. После попадания снежком мужчина разозлился, начал кричать на детей матом и требовал от них уйти из сквера. Тогда дети стали объяснять, что попали в него случайно. «Неадекват начал трясти одного из детей — 13-летнего мальчика — за капюшон. Подросток потребовал от него отстать и заявил, что позовет родителей», — говорится в сообщении.

От этого мужчина разозлился еще сильнее и дважды ударил мальчика кулаком по лицу, а затем ушел. В итоге у ребенка оказалась разбита губа и образовалась гематома. Известно, что родители пострадавшего уже обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина избил девушек после отказа познакомиться с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    На Украине раскрыли вымогательство у сотрудников военкомата

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь заметили повышенный уровень заказов

    Коттеджный поселок в Новой Москве снова остался без света

    В российском регионе мужчина избил ребенка за случайное попадание снежком

    Во Франции раскритиковали решение Макрона об отправке войск на Украину

    Стало известно о возможной поездке Зеленского на встречу к Трампу на следующей неделе

    В Швейцарии ответили на вопрос об участии в «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok