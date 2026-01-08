В российском регионе мужчина избил ребенка за случайное попадание снежком

«112»: В Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком

В Воронеже дети играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с дочкой. Это его разозлило, и он напал на одного из детей, сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. После попадания снежком мужчина разозлился, начал кричать на детей матом и требовал от них уйти из сквера. Тогда дети стали объяснять, что попали в него случайно. «Неадекват начал трясти одного из детей — 13-летнего мальчика — за капюшон. Подросток потребовал от него отстать и заявил, что позовет родителей», — говорится в сообщении.

От этого мужчина разозлился еще сильнее и дважды ударил мальчика кулаком по лицу, а затем ушел. В итоге у ребенка оказалась разбита губа и образовалась гематома. Известно, что родители пострадавшего уже обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина избил девушек после отказа познакомиться с ним.