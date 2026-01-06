Россиянин избил двух девушек из-за отказа познакомиться

В Краснодаре мужчина избил девушек после отказа познакомиться с ним

В Краснодаре мужчина избил двух девушек, получив отказ на предложение познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Потасовка произошла на улице Красноармейской в центре города. Подруги пришли в кафе, где их заприметил один из посетителей заведения. Мужчина действовал напрямую: он попытался вскрыть дверь туалетной кабинки, где находилась одна из девушек. Не добившись желаемого, он стал приставать к другой горожанке. Получив отказ и здесь, он накинулся на нее с кулаками и стал выдирать ей волосы. Драку разняли прохожие. В итоге мужчина выбил телефон из рук очевидца и скрылся на такси. Пострадавшие обратились в полицию. Проводится проверка.

В декабре в другом российском городе, Большой камень Приморского края, мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке. Пострадавшие пытались спрятаться от обидчика за машинами, но безуспешно. Нападавшего объявили в розыск.

Житель Казани избил девушку прямо в подъезде дома. Он выбил головой спутницы стеклянную дверь, после чего рывком поднял девушку и потащил ее к выходу. Кем приходились друг другу участники инцидента и в каком состоянии оказалась девушка, неизвестно.