Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 6 января 2026Россия

Россиянин избил двух девушек из-за отказа познакомиться

В Краснодаре мужчина избил девушек после отказа познакомиться с ним
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал 112

В Краснодаре мужчина избил двух девушек, получив отказ на предложение познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Потасовка произошла на улице Красноармейской в центре города. Подруги пришли в кафе, где их заприметил один из посетителей заведения. Мужчина действовал напрямую: он попытался вскрыть дверь туалетной кабинки, где находилась одна из девушек. Не добившись желаемого, он стал приставать к другой горожанке. Получив отказ и здесь, он накинулся на нее с кулаками и стал выдирать ей волосы. Драку разняли прохожие. В итоге мужчина выбил телефон из рук очевидца и скрылся на такси. Пострадавшие обратились в полицию. Проводится проверка.

В декабре в другом российском городе, Большой камень Приморского края, мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке. Пострадавшие пытались спрятаться от обидчика за машинами, но безуспешно. Нападавшего объявили в розыск.

Житель Казани избил девушку прямо в подъезде дома. Он выбил головой спутницы стеклянную дверь, после чего рывком поднял девушку и потащил ее к выходу. Кем приходились друг другу участники инцидента и в каком состоянии оказалась девушка, неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

    Российских водителей предупредили о попадании в нервную зону из-за одного штрафа

    Россиянин избил двух девушек из-за отказа познакомиться

    Россиянка нашла у себя моллюсков после занятий на пилоне

    Американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера

    Россия поддержала кандидатуру Делси Родригес на пост главы Венесуэлы

    Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции США в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok