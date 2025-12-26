Реклама

14:21, 26 декабря 2025

Россиянин избил двух девушек на парковке и попал на видео

В Приморском крае мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке
Майя Назарова

В городе Большой Камень в Приморском крае мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как гражданин набрасывается с кулаками на девушек. Его спутницы пытаются спрятаться за машины, но он находит их.

Сотрудники приморской полиции начали устанавливать другие детали случившегося. Нападавшего на россиянок уже объявили в розыск.

До этого сообщалось, что в Воронеже молодой человек взял кредиты на свою девушку и избил ее, чтобы не платить.

Еще раньше в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге на улице Фонвизина студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами. По предварительным данным, юноша прижал студентку к стене и забрал ее телефон.

