Россияне признались в желании жить у моря на юге страны

24 процента россиян готовы приобрести жилье для отдыха на юге страны

Российские граждане признались в желании купить дом у моря на юге страны для жизни или отдыха. Об этом говорится в исследовании одного из крупнейших девелоперов страны ГК «Развитие», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 24 процента россиян готовы приобрести жилье для отдыха, 14 процентов — в инвестиционных целях, 10 процентов — для переезда, еще 8 процентов — в качестве второго дома для семьи.

«Наиболее востребованным форматом остается загородная недвижимость: 42 процента опрошенных предпочли бы дом или виллу. Еще 32 процента выбрали бы квартиру в жилом комплексе, а 26 процента заинтересованы в апартаментах с отельным сервисом», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили отдыхать летом с семьей в более «замедленном» темпе. Специалисты выяснили, что главным трендом стало удлинение поездок.

