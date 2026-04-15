Россияне полюбили семейный отдых летом

Российские туристы полюбили отдыхать летом с семьей в более «замедленном» темпе. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета» и «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что главным трендом стало удлинение поездок. В течение 2025 года пользователи чаще выбирали короткие выезды на 2-3 дня, то на лето фокус сместился в сторону полноценного отпуска. Теперь соотечественники предпочитают туры длительностью до пяти ночей.

«Второй заметный сдвиг — укрепление семейного туризма. Россияне все чаще путешествуют не в одиночку и не парами, а небольшими семейными группами: типичный формат поездки — три человека. Почти половина путешественников отправляются в отпуск с детьми, что влияет и на выбор жилья, и на сценарии отдыха в целом», — добавили аналитики.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха с питомцем. Для этого подойдут Карелия, Горный Алтай, побережье Байкала и Калининградская область.