Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:56, 15 апреля 2026

Россияне полюбили семейный отдых летом

Зарина Дзагоева
Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские туристы полюбили отдыхать летом с семьей в более «замедленном» темпе. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета» и «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что главным трендом стало удлинение поездок. В течение 2025 года пользователи чаще выбирали короткие выезды на 2-3 дня, то на лето фокус сместился в сторону полноценного отпуска. Теперь соотечественники предпочитают туры длительностью до пяти ночей.

«Второй заметный сдвиг — укрепление семейного туризма. Россияне все чаще путешествуют не в одиночку и не парами, а небольшими семейными группами: типичный формат поездки — три человека. Почти половина путешественников отправляются в отпуск с детьми, что влияет и на выбор жилья, и на сценарии отдыха в целом», — добавили аналитики.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха с питомцем. Для этого подойдут Карелия, Горный Алтай, побережье Байкала и Калининградская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok