10:02, 15 декабря 2025Россия

В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

В общежитии УрФУ студент избил девушку, та в ответ ранила его ножницами до крови
Майя Назарова

В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге на улице Фонвизина студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами до крови. Последствия драки между россиянами попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Zloy_ekb.

На представленных кадрах видно, что пол в общих коридорах измазан в крови. Очевидец потасовки в ролике упомянул, что капли тянулись до первого этажа общежития.

По предварительным данным, молодой человек прижал студентку к стене и начал бить головой, забрал ее телефон. Защищаясь, та схватилась за ножницы и пробила обидчику руку.

В пресс-службе уральского вуза отметили, что по факту случившегося организовали проверку.

До этого сообщалось, что в Волгограде студентку избили в туалете энергетического колледжа. Сотрудники полиции установили всех участниц потасовки.

Жертва в правоохранительные органы и медицинские учреждения не обращалась. Нарушительницу привлекли к ответственности.

