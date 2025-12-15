В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

В общежитии УрФУ студент избил девушку, та в ответ ранила его ножницами до крови

В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге на улице Фонвизина студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами до крови. Последствия драки между россиянами попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Zloy_ekb.

На представленных кадрах видно, что пол в общих коридорах измазан в крови. Очевидец потасовки в ролике упомянул, что капли тянулись до первого этажа общежития.

По предварительным данным, молодой человек прижал студентку к стене и начал бить головой, забрал ее телефон. Защищаясь, та схватилась за ножницы и пробила обидчику руку.

В пресс-службе уральского вуза отметили, что по факту случившегося организовали проверку.

