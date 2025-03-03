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16:34, 3 марта 2025Россия

Избиение студентки в российском колледже попало на видео

В Волгограде студентку избили в туалете энергоколледжа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Волгограде студентку избили в туалете энергетического колледжа. Инцидент попал на видео, соответствующие кадры распространил портал V1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянка в светлой рубашке и черных брюках сначала смеется, затем дважды бьет наотмашь девушку, стоящую у стены. Горожанка даже не пытается защищаться, лишь говорит: «Все, успокойся». Затем ее оппонентка быстро удаляется из уборной.

Руководство волгоградского колледжа уже заявило, что знает об этом конфликте и разбирается в его причинах.

Сотрудники полиции установили всех участниц потасовки. Жертва в правоохранительные органы и медицинские учреждения не обращалась. Нарушительница будет привлечена к ответственности, заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подросток избил сверстника из-за одного вопроса.

ЖЗЛ
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