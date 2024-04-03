В России подросток задал сверстнику вопрос и избил его под видео

Во Владивостоке подросток избил сверстника, пострадавшего отправили в больницу

Во Владивостоке подросток избил сверстника и попал на видео. Снятую очевидцем запись опубликовало издание News.vl в Telegram.

На кадрах молодой человек стоит над сидящим на земле мальчиком. «Это (...) твоя земля?» — спрашивает он и наносит сверстнику удар по голове, после чего запись обрывается.

Поводом к конфликту стала собака одного из подростков, которая облаяла прохожего. Пострадавшего госпитализировали, в больнице ему диагностировали сотрясение мозга, а также повреждение губы и синяки.

Ранее в Красноярском крае подросток избил двух девушек из-за прически. Волосы студенток были коротко острижены и окрашены в яркие цвета, что не понравилось их обидчику. У одной из пострадавших выявили сотрясение мозга и перелом гайморовой пазухи.