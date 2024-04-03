Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 3 апреля 2024Россия

В России подросток задал сверстнику вопрос и избил его под видео

Во Владивостоке подросток избил сверстника, пострадавшего отправили в больницу

Во Владивостоке подросток избил сверстника и попал на видео. Снятую очевидцем запись опубликовало издание News.vl в Telegram.

На кадрах молодой человек стоит над сидящим на земле мальчиком. «Это (...) твоя земля?» — спрашивает он и наносит сверстнику удар по голове, после чего запись обрывается.

Поводом к конфликту стала собака одного из подростков, которая облаяла прохожего. Пострадавшего госпитализировали, в больнице ему диагностировали сотрясение мозга, а также повреждение губы и синяки.

Ранее в Красноярском крае подросток избил двух девушек из-за прически. Волосы студенток были коротко острижены и окрашены в яркие цвета, что не понравилось их обидчику. У одной из пострадавших выявили сотрясение мозга и перелом гайморовой пазухи.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      В МОК уточнили требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде

      ВВС Украины рассказали о летной подготовке пилотов для F-16

      Стало известно об отказе Бразилии от военной помощи Украине

      Россия нарастила ввоз рыбы и морепродуктов

      В Армении рейтинг одобрения Пашиняна упал до исторического минимума

      Захарова анонсировала ответ на санкции Южной Кореи против российских судов

      На Западе обеспокоились скорым прорывом обороны Украины

      63-летний священник взял в жены 12-летнюю девочку

      Зеленский созвонился с премьером Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше