Российский подросток до сотрясения избил студенток из-за ярких коротких волос

В Красноярском крае подросток избил студенток из-за коротких волос яркого цвета

В Красноярском крае подросток избил двух студенток за то, что у них были короткие волосы яркого цвета. Девушек госпитализировали с сотрясением мозга, пишет Baza в Telegram-канале.

Девушки сидели в столовой колледжа культуры и искусства, когда к ним подошли двое парней. Один из них грубо спросил про голубые волосы студентки — в ответ он получил вопрос от девушек, какое ему дело до их причесок.

Реплика не понравилась неизвестному молодому человеку, после чего он вместе с напарником предложил девушкам выйти на улицу. Те отказались и попросили персонал столовой вывести хулигана. Впоследствии подросток ударил девушку по лицу. Когда за нее пыталась заступиться подруга, она также получила травму головы. У одной из пострадавших, помимо сотрясения мозга, также диагностировали перелом гайморовой пазухи и височной кости.

Мать одной из девушек считает, что напавшим на студенток мог быть 16-летний подросток и его совершеннолетний друг. Старший из них после драки приезжал в больницу, где лежат девушки, и угрожал родителям одной из них. После случившегося полиция проводит проверку.

Ранее в Красноярске россиянка обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. В социальных сетях женщина писала, что после того, как ее дочь покрасила пряди в синий цвет, у нее начались проблемы в гимназии.