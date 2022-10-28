Россиянка обвинила учителей в травле четвероклассницы из-за цвета волос

В Красноярске учителей гимназии обвинили в травле четвероклассницы из-за цвета волос

В Красноярске россиянка обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. В городском управлении образования «Ленте.ру» сообщили, что потребовали разъяснений от администрации школы.

В социальных сетях женщина писала, что после того, как ее дочь покрасила пряди в синий цвет, у нее начались проблемы в гимназии. В частности, по словам россиянки, ее дочери-четверокласснице угрожали, что не пустят на занятия из-за цвета волос.

«В гимназии № 2 нет рекомендации относительно цвета волос, соответственно, ребенок никакие требования не нарушил. В настоящий момент запрошены пояснения к руководству школы в данной ситуации», — сказала пресс-секретарь управления образования города Екатерина Усатенко.

Она подчеркнула, что образовательные учреждения должны следить за внешним видом школьников. При этом в законодательстве не сказано о контроле за цветом волос детей.

Ранее студент Уральского политехнического колледжа Екатеринбурга получил оценку на балл ниже из-за зеленых волос. При этом, по словам студента Романа Щербакова, он хотел получить за диплом оценку «отлично», потому что усердно готовился.