В российском вузе студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос

Студент Уральского политехнического колледжа Екатеринбурга получил оценку на балл ниже из-за зеленых волос. Видео разговора с педагогами после защиты опубликовано в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Защита была хорошая <…>, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь "хорошо"… А потому что внешний вид. Ты посмотри, как ты выглядишь», — сказала одна из преподавательниц на видео.

В ответ на такое замечание выпускник заметил, что вся его одежда осталась после переезда в другом городе. После преподавательница покачала головой и заявила о «непрезентабельном» виде молодого человека, а ее коллега обратила внимание на сережку в его ухе.

По словам студента Романа Щербакова, он хотел получить за диплом оценку «отлично», потому что усердно готовился. Выпускник добавил, что он ответил на все вопросы комиссии.

Ранее в одном из кафе в центре Москвы на Новом Арбате компания друзей пригрозила пистолетом посетителю с розовыми волосами. Группа людей кричала на него и угрожала убийством.