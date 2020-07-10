В России директор школы обратился в полицию из-за выходки учеников с ЛГБТ-флагом

В Санкт-Петербурге возле школы №511 на Колпинском шоссе ученики повесили ЛГБТ-флаг рядом с российским. Об этом сообщил начальник сектора информации администрации Пушкинского района Владимир Рычагов, передает 78.ru.

Директор школы обратился в полицию из-за выходки учеников, информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Завуч школы назвала произошедшее «диверсией» и заявила, что флаг оперативно сняли, на данный момент в школе проходит Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Рычагов рассказал, что на записи с камеры видеонаблюдения видно, как две девушки подошли к школе и повесили на флагшток ЛГБТ-флаг, сфотографировали его и ушли. Он добавил, что полотнище провисело не более пяти минут — его быстро обнаружила и сняла охрана. Фото выложили в группе в соцсети, таким образом идентифицировали одну из учениц. Директор школы проведет беседу с ее родителями, чтобы установить ее причастность к появлению флага.

3 июля представитель организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию, на которой присутствовал президент Владимир Путин, заявила об опасности радуги на упаковке мороженого из-за ЛГБТ-пропаганды. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе.

В ответ Путин предложил предусмотреть механизмы «неагрессивного» общественного контроля за этой темой. В ходе встречи с рабочей группой он напомнил, что в России запрещены не однополые отношения, а лишь их пропаганда среди несовершеннолетних.

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