Путину рассказали об опасности радуги на упаковке из-за ЛГБТ-пропаганды

Президенту России Владимиру Путину рассказали об опасности радуги на упаковке мороженого из-за ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 июля.

На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию представитель организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе.

«У нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженное, которое называют “Радуга“. Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету», — посетовала она.

В ответ Владимир Путин предложил предусмотреть механизмы «неагрессивного» общественного контроля за этой темой. В ходе встречи с рабочей группой он напомнил, что в России запрещены не однополые отношения, а лишь их пропаганда среди несовершеннолетних.

Комментируя появление флага ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве, российский лидер заявил, что таким образом сотрудники американского посольства «показали, кто там работает».

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