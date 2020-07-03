Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации

В России не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 3 июля.

«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда», — сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В июне прошлого года Путин заявил, что в РФ очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу. Так он отреагировал на слова британского певца Элтона Джона, который выразил несогласие с заявлениями российский властей о том, что в России нет проблем с правами ЛГБТ-сообщества.

27 июня 2019 года в интервью газете Financial Times Путин заявил, что в России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества. Президент пожелал им здоровья и посоветовал жить так, как они считают нужным.

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