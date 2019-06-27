Путин пожелал здоровья представителям секс-меньшинств

В России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом в интервью британской Financial Times рассказал президент Владимир Путин.

«Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — сказал он, добавив, что в России «некоторые вещи являются избыточными».

«Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем», — заявил российский лидер. При этом он отметил важность сохранения традиционных ценностей и культуры, которыми руководствуется большинство населения страны.