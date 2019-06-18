Российская разведка забеспокоились из-за канадских нарколибералов

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетовал на пропаганду употребления наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уверен, что зарубежные научные объединения, транснациональные корпорации и СМИ активно рекламируют наркотики как способ борьбы с депрессией и психологическими проблемами, а на площадке ООН так называемые нарколибералы во главе с Канадой ведут дело к размыванию глобального режима наркоконтроля. Нарышкин отметил, что целью такой кампании является превращение людей в индивидов, которые легко поддаются манипуляции.

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Также он обеспокоен нарастающей популярностью движений, поддерживающих ЛГБТК+ и радикальный феминизм. Глава спецслужбы сообщил, что программа продвижения прав ЛГБТ-сообщества и распространения идей радикального феминизма реализуется с целью ускоренного размывания понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака. «Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы с помощью искусственного интеллекта», ― считает руководитель СВР.

Он отметил, что общество, подверженное такому влиянию извне, является идеальным объектом для цветных революций.

14 марта на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам глава МИД России Сергей Лавров заявлял о беспокойстве по поводу мариуханы. Тогда он рассказал о том, что легализация каннабиса под прикрытием его употребления в медицинских или рекреационных целях приведет мир в «наркотический ад».

В Канаде легализовали марихуану для использования в рекреационных целях 17 октября прошлого года. Тогда очереди за коноплей появились за несколько часов до старта продаж.

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