Лавров напророчил наркотический ад

Попытка некоторых стран легализовать употребление марихуаны просто для расслабления вызывает глубокую тревогу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 62-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам, передает РИА Новости.

По его словам, легализация каннабиса под предлогом употребления в «рекреационных» или медицинских целях — «это прямая дорога в "наркотический ад"». Министр отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики».

Лавров считает, что миру необходимо придерживаться положений трех конвенций ООН. Это в том числе связано с постоянным появлением новых психоактивных веществ и использованием высоких технологий, из-за которых наркотрафик становится бесконтактным.

Глава МИД уверен, что никто не может справиться с этими вызовами в одиночку. «Только государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических конвенций ООН, имеют моральное право на участие в работе Комиссии по наркотическим средствам», — подчеркнул он.

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В январе сообщалось, что Минздрав собрался разрешить ввоз в страну гашиша, масла каннабиса и марихуаны для их использования в медицинских исследованиях. При этом Минздрав категорически против легализации легких наркотиков, таких как марихуана. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, такие препараты вредны, и их можно использовать только краткосрочно в лечении.

В октябре 2018-го законопроектная комиссия правительства одобрила проект закона о порядке культивирования в стране наркосодержащих растений для медицинских целей.

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