В Россию захотели ввозить марихуану и гашиш для изучения

Минздрав собрался разрешить ввоз в страну гашиша, масла каннабиса и марихуаны для их использования в медицинских исследованиях. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте говорится, что ведомство хочет ежегодно закупать за границей до 300 граммов гашиша, 1100 граммов марихуаны и 50 граммов масла каннабиса в исследовательских целях. Также министерство предлагает увеличить квоту на ввоз тетрагидроканнабинола с 10 до 300 граммов.

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Проводить работы с марихуаной будет ФГУП «Московский эндокринный завод», ранее получившее разрешение на производство препаратов с содержанием опиума. Согласно документу, исследования будут касаться изучения «наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды».

Согласно действующему законодательству, оборот препаратов из списка наркотических запрещен на территории страны, и их нельзя использовать в медицинских целях. Для реализации своей инициативы министерство предлагает внести изменения в постановление правительства №508 от 22 июня 2009 года, которое регулирует оборот наркотических и психотропных веществ.

В октябре прошлого года законопроектная комиссия правительства одобрила проект закона о порядке культивирования в стране наркосодержащих растений для медицинских целей. Его цель — создание в России производств полного цикла наркотических средств и психотропных веществ, в первую очередь, обезболивающих.

При этом Минздрав категорически против легализации легких наркотиков, таких как марихуана. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, такие препараты вредны и их можно использовать только краткосрочно в лечении.

Медицинская марихуана легализована в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, Таиланде. В конце января ее разрешат в Израиле.

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