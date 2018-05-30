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Роскомнадзор удалил статью «Ленты.ру» о плюсах легализации марихуаны в России

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Статья «Ленты.ру» о практике медицинского использования марихуаны «Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей» удалена по требованию Роскомнадзора.

В предоставленном редакции заключении Роскомнадзора говорится, что в публикации есть признаки пропаганды преимуществ использования наркотиков. «Диспропорция в подаче информации о позитивных и негативных последствиях... снижает возможность критического восприятия преподносимой в материале информации», — отмечено в документе.

Так, надзорные органы нашли в тексте «приемы, использование которых соотносится с функцией формирования отношения к проблеме», а именно: акцент на исследования применения каннабиса в терапевтической практике за рубежом, апелляцию к мнению медработников и позитивному опыту зарубежных стран.

Сведения об отрицательных сторонах воздействия наркотиков на организм в публикации есть, но их, как считают в Роскомнадзоре, недостаточно.

В ответ на решение об удалении материала «Лента.ру» опубликовала обращение с разъяснением своей позиции. «"Лента.ру" писала не про кайф и не про удовольствие. И уж тем более не призывала к употреблению, — говорится в тексте. — Мы рассказали о людях, страдающих рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера или Паркинсона, эпилепсией, онкологией и другими тяжелыми недугами».

Редакция считает нужным говорить о проблеме недоступности полноценного обезболивания. Согласно статистике фонда «Вера», необходимое обезболивание получают только 30 тысяч из 800 тысяч нуждающихся. Всему виной чрезмерная бюрократия при выдаче препаратов, из-за которой врач рискует моментально превратиться в подсудимого, обвиняемого в распространении наркотиков.

На это уже обратили внимание в Минздраве. Ведомство подготовило законопроект о декриминализации ошибок медработников при работе с наркотическими веществами.

«Работа с наркотиками — это обычная работа врача. То, что она описывается рядом невыполнимых правил, — это не его проблема, это его беда, — рассказал «Ленте.ру» кардиолог, заведующий отделением кардиореанимации московской ГКБ № 29 Алексей Эрлих. — Почему в нормальных странах любой врач может списывать наркотики в любое время, когда это нужно? Почему они не хранятся под десятью замками? Это просто объясняется: потому что криминальный оборот наркотиков в медицинской сфере настолько мал по сравнению с оборотом за пределами медицины, что это несопоставимо. А люди у нас страдают. На выполнение правил, на постановку пяти лишних подписей и сотни печатей уходит очень много времени...»

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