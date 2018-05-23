В России решили декриминализировать работу врачей с наркотиками

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о декриминализации ответственности врачей, допустивших нарушения при работе с наркотиками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект вносит изменения в статью 228.2 УК России («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»). В пояснительной записке к документу отмечается, что цель законопроекта — прекратить уголовное преследование в отношении медицинских и фармацевтических работников, если они нарушили правила оборота наркотических средств или психотропных веществ, «не обладающих высокой степенью общественной опасности».

В случае принятия закон вступит в силу с января 2019 года.

Согласно действующему законодательству (в частности, статье 228.2 УК России), врачи и фармацевты, нарушившие правила хранения или оборота сильнодействующих обезболивающих лекарств или антидепрессантов, в состав которых входят наркотические или психотропные вещества, могут быть наказаны штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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