Врачу-гематологу Мисюриной отменили приговор

Судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее получила два года колонии за совершение врачебной ошибки, повлекшей смерть пациента. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает «Медиазона».

По решению суда дело Мисюриной будет возвращено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. При этом избранная ранее подсудимой мера пресечения в виде подписки о невыезде остается в силе.

Кроме того, Мосгорсуд вынес частные определения в адрес прокурора ЮЗАО, органов предварительного следствия, Черемушкинского суда, который приговорил Мисюрину к заключению, и органов следствия.

Отмечается, что судебное заседание по ходатайству потерпевшей стороны прошло в закрытом режиме.

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В феврале Мосгорсуд отпустил Мисюрину из СИЗО под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 42-летнюю руководительницу гематологической службы больницы №52 Москвы Елену Мисюрину к двум годам колонии по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»). Ее признали виновной в совершении врачебной ошибки в июле 2013 года. По версии следствия, во время биопсии костного мозга Мисюрина повредила мужчине кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался в другой клинике. Врач, в свою очередь, уверяла, что этого не могло произойти и пациент умер по другой причине. Родственники погибшего требовали от нее 15 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Приговор гематологу вызвал резонанс в обществе. В соцсетях началась кампания в ее защиту. В частности, коллеги Мисюриной предположили, что ее пациент умер не в результате проведенной процедуры, а из-за его болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета.

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