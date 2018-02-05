Адвокат Мисюриной оказался внуком первого арестованного по «делу врачей»

Адвокат врача-гематолога Елены Мисюриной Анатолий Клейменов заявил о личных причинах просить у суда освобождения своей подзащитной из-под стражи. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил «Ленте.ру» участник судебного заседания, на котором осужденную за гибель пациента доктора отпустили под подписку о невыезде.

«Более полувека назад по "делу врачей-вредителей" первым был арестован мой дедушка Яков Этингер. Право врачей в данном случае использовать эту формулу — "дело врачей" (хотя я не поклонник этого) — сегодня объясняется тем, в какое положение их поставил законодатель. Врач находится под серьезным риском понести незаслуженное наказание», — заявил защитник.

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Ранее прокуратура Юго-Западного округа Москвы потребовала отменить приговор врачу и отправить дело на пересмотр. В ведомстве пояснили, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречили друг другу, а собранные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о вине Мисюриной.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 42-летнюю руководительницу гематологической службы больницы №52 Москвы Елену Мисюрину к двум годам колонии по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»).

Ее признали виновной в совершении врачебной ошибки в июле 2013 года. По версии следствия, во время биопсии костного мозга Мисюрина повредила мужчине кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался в другой клинике. Родственники погибшего потребовали от нее 15 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Врач, в свою очередь, уверяла, что этого не могло произойти. По версии защиты, причиной смерти стала не проведенная процедура, а осложнения из-за болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета. После вынесения приговора в соцсетях началась кампания в ее защиту.

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