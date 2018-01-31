Прокуратура потребовала отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной

Прокуратура Юго-Западного округа Москвы обратилась в Черемушкинский районный суд с апелляционной жалобой на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Надзорный орган попросил отменить состоявшееся судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору. «Причина — нарушения, допущенные в ходе следствия», — поясняется в сообщении.

Прокуроры сочли выводы суда о виновности Мисюриной не соответствующими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам: во-первых, заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, во-вторых, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, в-третьих, собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины врача-гематолога.

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Прокуратура также обратилась в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, чтобы освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю руководительницу гематологической службы больницы №52 Москвы Елену Мисюрину виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после трепанобиопсии в другом медицинском учреждении, и приговорил ее к двум годам тюремного заключения.

В соцсети началась кампания в защиту врача. По словам коллег, причиной смерти пациента стала не стандартная процедура, проведенная врачом, а осложнения из-за ряда болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета. Родственники погибшего потребовали от Мисюриной 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

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