Врач уволилась из-за видео с танцем живота на корпоративе

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после публикации видео с новогоднего корпоратива, на котором исполняется танец живота. Об этом сообщил РИА Новости представитель учреждения Андрей Любченко.

«Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — отметил он. Сотрудники больницы, по его словам, нарушили запрет главврача отмечать Новый год на рабочем месте.

Телекомпания ТВК / YouTube

Видеозапись была опубликована изданием «ТВК Красноярск» 12 января. Ролик снял один из очевидцев. Застолье с крепким алкоголем и закусками организовали сотрудники отделения функциональной диагностики БСМП во главе с завотделением и старшей медсестрой.

Ранее в январе заместителя главного врача и заведующего отделением областного клинического кардиологического диспансера в Рязани уволили за празднование Нового года на рабочем месте. Поводом также стала публикация в сети видеозаписи застолья, снятой пациентом.

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