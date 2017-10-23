Жительнице Омска пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет

Жительница Омска Елена Перфильева рассказала о требовании со стороны сотрудников скорой помощи оплатить заправку автомобиля для доставки отца из деревни в больницу. Об этом она написала в понедельник, 23 октября, в паблике «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Как пояснила девушка, отцу, живущему в в деревне Кутырлы Колосовского района области стало плохо: «открылось внутреннее кровотечение, понадобилась срочная госпитализация». Но вызвать скорую помощь не удалось: «Нам ответили, что единственная машина скорой помощи находится в неисправном состоянии и вообще нет бензина». Медики попросили заплатить за топливо, пригрозив не доехать до пациента.

В итоге ее родители заплатили 500 рублей, чтобы отца доставили в больницу. «А там нет ни шприцов, ни лекарств, ни врачей. В безобразном состоянии медицина в селах! Полный беспредел!» — написала Перфильева.

В министерстве здравоохранения Омской области изданию FlashSiberia сообщили, что по данному факту проводится проверка, назначено служебное расследование.

Ранее пензенские следователи начали проверку сообщения об отказе работников скорой помощи города Заречный направить бригаду к месту ДТП, где был сбит девятилетний мальчик. По предварительным данным, медики заявили, что это не их территория.