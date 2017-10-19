Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не помог пассажиру, которому стало плохо во время перелета. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Flash Siberia.

По данным информагентства, инцидент произошел утром в четверг на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Москвы в Иркутск. Одному из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь. При этом, по словам очевидцев, в самолете находился глава иркутского Минздрава, который окончил Томский военно-медицинский институт.

«Если вы думаете, что чиновник кинулся оказывать помощь, то напрасно. После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — рассказал один из пассажиров.

В результате на помощь человеку пришли двое других медиков, которые также летели этим рейсом. По прибытии в Иркутск больной был госпитализирован на машине скорой помощи. Источник FlashSiberia в медицинских кругах подтвердил факт выезда скорой в аэропорт.

Официальных комментариев Минздрава Иркутской области по данному поводу пока не поступало.

Ярошенко, помимо Томского военно-медицинского института, также окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Ранее занимал должность советника губернатора Иркутской области по вопросам здравоохранения.

В сентябре прошлого года министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала необходимую неотложную помощь пассажирке, летевшей с ней одним рейсом из Москвы в Нью-Йорк. Во время полета женщина почувствовала недомогание и потеряла сознание, однако Скворцовой удалось в течение получаса вывести ее из бессознательного состояния. Позже министр была представлена за это к награде.