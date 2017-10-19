Россия
 

Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Ярошенко
Олег Ярошенко

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не помог пассажиру, которому стало плохо во время перелета. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Flash Siberia.

По данным информагентства, инцидент произошел утром в четверг на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Москвы в Иркутск. Одному из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь. При этом, по словам очевидцев, в самолете находился глава иркутского Минздрава, который окончил Томский военно-медицинский институт.

«Если вы думаете, что чиновник кинулся оказывать помощь, то напрасно. После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — рассказал один из пассажиров.

В результате на помощь человеку пришли двое других медиков, которые также летели этим рейсом. По прибытии в Иркутск больной был госпитализирован на машине скорой помощи. Источник FlashSiberia в медицинских кругах подтвердил факт выезда скорой в аэропорт.

Официальных комментариев Минздрава Иркутской области по данному поводу пока не поступало.

Ярошенко, помимо Томского военно-медицинского института, также окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Ранее занимал должность советника губернатора Иркутской области по вопросам здравоохранения.

В сентябре прошлого года министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала необходимую неотложную помощь пассажирке, летевшей с ней одним рейсом из Москвы в Нью-Йорк. Во время полета женщина почувствовала недомогание и потеряла сознание, однако Скворцовой удалось в течение получаса вывести ее из бессознательного состояния. Позже министр была представлена за это к награде.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иркутский министр здравоохранения не стал помогать пассажиру самолета, которому стало плохо
В США случайные свидетели аварии спасли пожилую пару из горящей машины
Скворцову представят к награде за спасение пассажирки самолета
Последние новости
Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье
Суд Киева разрешил взыскать штраф с «Газпрома» за счет любого имущества
Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета
Уничтожение минометной позиции ополченцев ДНР попало на видео
Хвалившегося картиной Ренуара президента США уличили во лжи
Всемирный банк убедился в подъеме экономики России
Охотники за педофилами поймали учителя на отправке фото гениталий девочке
Другие материалы рубрики
Россия00:0917 октября

«Хватит проституток, Чехова давай!»

Бульварные феи и колбасные короли Москвы
11:49Сегодня

Семьи жертв крушения над Синаем потребовали 93 миллиарда рублей от страховщиков

16:1718 октября

Оставшийся без денег из-за приставов пенсионер попросил Путина купить ему гроб

11:35Сегодня

Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
14:5018 октября

Учитель в Башкирии избил ребенка во время урока

10:50Сегодня

Менявший внешность петербуржец три дня воровал сувениры из магазина в аэропорту

10:43Сегодня

Зюганов припомнил Собчак сравнение россиян с генетическим отребьем

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
13:3818 октября

В России возбудили первое дело о возбуждении ненависти к атеистам

10:04Сегодня

Пользователи сети нашли сотни пар лаптей и кед для рассеянного бразильца

19:2818 октября

Реальные доходы россиян упали

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Семьи жертв крушения над Синаем потребовали 93 миллиарда рублей от страховщиков
Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета
Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты
Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех
Менявший внешность петербуржец три дня воровал сувениры из магазина в аэропорту
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
США рассказали о подготовке боевиками ИГ «нового 11 сентября»
В Сербии озаботились растущим потоком туристов-зоофилов
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
Депутаты Рады начали ходить на работу в париках и с накладными усами
Уничтожение минометной позиции ополченцев ДНР попало на видео
В МВД назвали предполагаемую виновницу ДТП в Харькове «девушкой-мажором»
Украина вернула в собственность часть границы с Венгрией
В Киеве полицейские попытались отобрать у митингующих свои щиты и амуницию
Порошенко отказался встречаться с протестующими у здания Рады депутатами
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Citi и HSBC повысили прогноз по стоимости акций «Роснефти»
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Россияне перешли на отечественные сладости
Всемирный банк убедился в подъеме экономики России
Россия за месяц одолжила США 2,3 миллиарда долларов
Альфа-Банк и Opportunity Network запустили платформу для поиска бизнес-партнеров
Все материалы
Силовые структуры
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
ФСБ раскрыла планы украинского националиста взорвать школу в Сочи
Бывший губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении полномочий
В Москве арестован руководитель НПО МВД
«Богатые русские дети» опубликовали очередное видео гонок по встречке
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Британец защитил докторскую по групповому сексу
Назван эффективный способ сохранить здоровье до старости
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Тарасенко набрал два очка в матче НХЛ и помог своей команде победить
Овечкин сломал дверь на экскурсии в академии ФБР
Самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов забил сам себе в матче с МЮ
Чех отточил вратарские навыки с помощью мячиков для пинг-понга
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Канадский премьер расплакался во время речи о кончине главного рокера страны
Хвалившегося картиной Ренуара президента США уличили во лжи
Поклонская 43 раза за неполный год пожаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»
Журналист случайно раскрыл спойлер фильма «Тор: Рагнарек» в прямом эфире
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
Соски, подмышки и ягодицы превратили в персонажей мультфильма
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Собчак припомнили бурное прошлое и признали ее выдвижение «ходом конем»
Названы самые ужасающие статьи «Википедии»
Орудующий веслом ежик-экстремал атаковал «Звезду смерти» и снялся в «Титанике»
Дудь назвал поход Собчак в президенты «стремным» и позвал на интервью
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Estee Lauder представил масляную гибридную тушь
Богатым автолюбителям предложили еще более мощный Porsche 718
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч рублей
Американский дизайнер научил россиян шить ботинки
Российские ювелиры вставили в iPhone частицы Луны и Марса
Yeezy выпустит кроссовки для геймеров
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Парашютист лишился штанов во время прыжка
Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео
Видео выдало интимные отношения американской учительницы и школьного хулигана
Все материалы
Несите нейрализатор
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
VW построит электрокар для гонок по горам
Уменьшенную вчетверо копию мотора Bugatti Chiron оценили в 10 000 долларов
Автомобили Infiniti подключили к домашней системе голосового управления
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы