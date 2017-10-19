Власти ответили на упреки в безразличии главы иркутского Минздрава к пассажиру

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не помог пассажиру, которому стало плохо во время перелета, потому что спал. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила начальник пресс-службы регионального правительства Ирина Алашкевич.

«Министр действительно сегодня прилетел из Москвы. Рейс 1442 в 21:20 вылетел из Москвы, и так случилось, что он заснул в самолете. О том, что пассажиру требовалась помощь, Олег Николаевич не знал. Уверена на сто процентов, что если бы он не заснул, он обязательно помог бы пассажиру», — написала она в Facebook.

Утром в четверг на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Иркутск, стало плохо одному из пассажиров. По словам очевидцев, в самолете находился глава иркутского Минздрава, который окончил Томский военно-медицинский институт. Но после того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не отреагировал и «усевшись поудобнее, заснул».

В результате на помощь человеку пришли двое других медиков, которые также летели этим рейсом. По прибытии в Иркутск больной был госпитализирован на машине скорой помощи. Источник FlashSiberia в медицинских кругах подтвердил факт выезда скорой в аэропорт.

Ярошенко также окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Ранее чиновник занимал должность советника губернатора Иркутской области по вопросам здравоохранения.