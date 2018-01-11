Медики попались пациенту с шампанским и были уволены

Заместитель главного врача и заведующая отделением областного клинического кардиологического диспансера в Рязани были уволены после того, как отметили праздник на рабочем месте. Такое распоряжение вынесли в Министерстве здравоохранения Рязанской области после публикации видеоролика, который снял пациент.

Главному врачу кардиодиспансера объявлен выговор по факту «нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей», говорится в сообщении ведомства. Имена уволенных сотрудников не приведены.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как врачи собрались в кабинете заведующей отметить праздник, накрыв стол и разлив по бокалам шампанское. Сначала автор ролика снял сидящих в коридоре людей, затем зашел в открытую дверь к медикам, которые встретили его с улыбкой и еще не успели притронуться к яствам.

«А вот такое собрание у нас. Такое собрание у заведующей отделением. Все, всех увидели, всех посмотрели, будет направлено куда нужно», — пообещал врачам автор видео Александр Морозов. Медики спокойно отреагировали на его слова. При этом неизвестно, шел ли в это время прием.

Ранее омский Минздрав оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру. Медработница заподозрила у больного внутреннее кровотечение и предложила отвезти мужчину частным порядком, чтобы не терять время: автомобиль подстанции был сломан, и машину пришлось бы ждать из соседнего поселка. В итоге мужчину вовремя прооперировали, и он остался жив. Об инциденте рассказала дочь пациента, которая пожаловалась на вымогательство медсестры 500 рублей на бензин.

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