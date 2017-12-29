На Сахалине медсестра глумилась над больными в реанимации

Медсестра одной из больниц Южно-Сахалинска фотографировалась на фоне больных в реанимации, публиковала снимки в сети и сопровождала их оскорбительными комментариями, содержащими нецензурную брань. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Минздраве.

Ведомство начало служебную проверку, по ее итогам к медсестре могут принять «самые суровые меры», предусмотренные законом. Также проверку проводит прокуратура. Медработник пока не уволена.

Весной 2016 года в Амурской области уволили хирургическую медсестру, сфотографировавшую пациента с огнестрельным ранением без его согласия. Через WhatsApp она отправила снимок знакомому, а тот выложил его в интернет.

В феврале того же года из ростовской больницы уволили подрабатывавшую санитаркой студентку медуниверситета, которая вела трансляцию хирургической операции в Periscope. В администрации учреждения отметили, что проводившие операцию врачи были заняты остановкой крови у пациента и поэтому не замечали, что делает санитарка.

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