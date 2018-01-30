Иркутский суд определил стоимость потерянной по вине врачей ноги

Потерявшая ногу по вине врачей жительница Иркутской области получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации, говорится на сайте суда города Усть-Илимска.

Год назад женщина обратилась в поликлинику с жалобами на боль и отек правой стопы. Ее направили на госпитализацию, но в больнице пациентку не приняли из-за отсутствия мест.

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Женщина вернулась в поликлинику, где врач-хирург направил ее на косультацию к терапевту и ревматологу. Из-за очереди пациентка попала к последнему только через 10 дней, а тот вернул ее к хирургу.

В третий раз оказавшись у хирурга на приеме, женщина получила новое направление на госпитализацию и легла в стационар. «Спустя неделю после безуспешных попыток консервативного лечения ей была проведена ампутация правой ноги на уровне верхней трети бедра», — отметили в суде.

Сотрудники больницы и поликлиники в ходе разбирательства заявили, что дефектов оказания медпомощи ими допущено не было. А судмедэкспертиза установила, что врач-хирург поликлиники при первичном и повторном осмотрах поставил пострадавшей ненадлежащий диагноз.

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