Следователи завели дело из-за забытой врачами внутри пациентки салфетки

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в одном из родильных домов Великого Новгорода, где врачи во время операции забыли марлевую салфетку внутри 31-летней пациентки. Об этом в среду, 18 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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«По версии следствия, 17 января работниками одного из родильных домов Великого Новгорода было проведено оперативное вмешательство в виде "кесарева сечения" 31-летней женщине. В ходе проведения операции врачи оставили в брюшной полости пациентки инородное тело — марлевую салфетку», — говорится в сообщении.

Как отмечают в СКР, из-за врачебной ошибки на протяжении нескольких месяцев состояние здоровья женщины ухудшалось и в итоге ей потребовалась новая операция, в ходе которой салфетку достали. Здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести.

17 августа стало известно, что в Перми возбудили уголовное дело о халатности после того, как медики во время операции забыли вату в голове ребенка.