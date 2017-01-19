На Сахалине больница заплатит женщине компенсацию за удаление здоровой почки

В Южно-Сахалинске пациентке по ошибке удалили здоровую почку, суд присудил ей компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Сахалинской области.

Вердикт в пользу истицы вынес Южно-Сахалинский городской суд, Сахалинский облсуд по итогам апелляции оставил решение в силе.

В суд было представлено заключение прокуратуры о причинении женщине тяжкого вреда здоровью. Как показала судмедэкспертиза, решение о первичном оперативном вмешательстве врачи приняли без достаточных оснований.

В результате оказалась повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению.

Летом прошлого года биробиджанец умер от перитонита из-за оставшейся в его теле марлевой салфетки, было возбуждено уголовное дело.