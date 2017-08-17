Из-за забытой пермскими врачами в голове ребенка ваты возбудили дело

В Перми возбудили уголовное дело о халатности после того, как медики во время операции забыли вату в голове ребенка. Об этом сообщается в четверг, 17 августа, на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в июле 2016 года в краевой детской клинической больнице Перми мальчику из села Юрла в связи с тяжелым заболеванием была проведена трепанация черепа. После операции состояние ребенка ухудшилось, он был переведен в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.

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В апреле московские медики провели ребенку операцию, в ходе которой они извлекли из головы мальчика ватный тампон-турунд, который, предположительно, был забыт пермскими врачами.

Отмечается, что в настоящее время лечение мальчика продолжается.

В мае 2016 года в Московской области было возбуждено уголовное дело по факту врачебной ошибки в Шаховской центральной больнице, в результате которой в животе у пациентки забыли салфетку. Женщине провели плановую операцию на брюшной полости в сентябре 2015-го, после чего она на протяжении трех месяцев испытывала сильную боль. В январе 2016-го в Волоколамской больнице ее экстренно прооперировали. Хирург обнаружил в животе пациентки абсцесс, вызванный находящимся в теле инородным предметом.