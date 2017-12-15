Сибирячка захотела удалить кисту и осталась без здорового органа

Новосибирские следователи проверят больницу, где пациентке вместе с кистой удалили здоровый орган, в результате чего у нее начали отказывать почки. Об этом «НГС.Новостям» сообщил старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Дмитрий Чечулин.

Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

В июне этого года 42-летней жительнице Новосибирска Оксане Бугояк сделали операцию в одной из районных больниц и вместе с кистой на яичнике по ошибке зашили мочеточники. После этого у женщины начали отказывать почки. О том, что ей удалили здоровый орган, она узнала от врачей после экстренной госпитализации в областную клинику. Она перенесла пять восстановительных операций и ждет шестую. Все это время ей приходится ходить с катетером в боку и принимать сильные обезболивающие.

Родственники женщины рассказывали изданию, что вместе с мочеточниками ей удалили и матку. Проводивший первую операцию хирург и администрация районной больницы разговаривать с журналистами отказались.

Бугояк утверждает, что она не единственная жертва врачебной ошибки в районе. «Это не единственный случай в нашей больнице. Там очень большая смертность. Хотя больница современная, современная техника», — говорила она. На это в областном министерстве здравоохранения отвечали, что статистика смертей в клинике ниже среднего, а на оперирующего врача раньше никто не жаловался.

Полгода назад житель Новосибирска отсудил у местной больницы три миллиона рублей за смерть жены от туберкулеза, который вовремя не обнаружили врачи. Еще одна сибирячка подала на новосибирский врачей в суд из-за того, что они не обнаружили у ее дочери серьезную болезнь, от чего девочка умерла через восемь месяцев после рождения.

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