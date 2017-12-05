Мальчик ослеп из-за халатности офтальмолога на Камчатке

Врач-офтальмолог детской больницы Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом из-за причинения вреда здоровью ребенку — по ее вине он лишился зрения. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщается на сайте следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Женщина обвиняется по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

По данным следствия, в декабре 2012 года в больницу обратилась горожанка со своим новорожденным сыном, у которого был риск развития ретинопатии — тяжелого заболевания глаз. Доктор, заявляют следователи, не выполнила должных диагностических процедур и отказалась как следует осмотреть пациента, объяснив это тем, что он спал. Кроме того, врач не взяла мальчика под наблюдение и не смогла диагностировать развитие заболевания и назначить лечение. Она указала, что младенец все еще находится в группе риска, но на момент исследования болезнь достигла уже третьей стадии.

Через два месяца мать обратилась к другому врачу, который поставил уже пятую стадию ретинопатии — слепоту обоих глаз. Сейчас ребенок — инвалид. Офтальмологу, неправильно диагностировавшему заболевание, грозит до шести лет лишения свободы.