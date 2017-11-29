Врач вколол москвичке смертельную дозу обезболивающего и пустился в бега

Следователи объявили в розыск 32-летнего врача, по вине которого погибла женщина. Об этом в среду, 29 ноября, «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

«Как установлено, 36-летняя москвичка почувствовала себя плохо и обратилась в частную медицинскую организацию. Сотрудник, приехав по вызову на квартиру, сделал инъекцию лидокаина, однако значительно превысил терапевтическую дозу, что и привело к смерти потерпевшей на месте происшествия. В ходе следствия выяснилось, что медицинская фирма не имела лицензии на оказание неотложной помощи и, соответственно, не имела законного права принимать вызов», — сказала Иванова.

Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пациентки стала значительная передозировка анальгетика. Врач вскоре после произошедшего скрылся, дело в отношении него выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный и международный розыск.

Официальный представитель столичного главка СКР уточнила, что к уголовной ответственности также привлечен 59-летний генеральный директор частной медицинской клиники. Именно он организовал оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этой статье и было возбуждено уголовное дело.

Женщина умерла в конце 2016 года.