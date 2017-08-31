Росздравнадзор отозвал партию «Лидокаина» после смерти двух пациентов

Два человека, в том числе младенец, скончались от анафилактического шока после применения раствора «Лидокаин». Об этом в четверг, 31 августа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что одному из пациентов был 41 год, другому — девять месяцев, сообщения об их смертях поступили из Крыма и Самарской области. Для их лечения применялся раствор для инъекций «Лидокаин» серии 020117, производства ООО «Озон», в одном из случаев препарат разбавлялся водой для инъекций. Других сообщений о нежелательных реакциях не поступало.

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«В качестве превентивной меры (…) реализация указанных серий лекарственных препаратов "Лидокаин" и "Вода для инъекций" на территории Российской Федерации приостановлена держателем регистрационных удостоверений данных препаратов ООО "Атолл", о чем Росздравнадзор проинформировал субъекты обращения лекарственных средств», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что в целях исключения связи между смертями пациентов и препаратами организована экспертиза качества, которая еще не закончена.

В апреле 2017 года десятилетняя омская школьница умерла в больнице после укола того же препарата. Причиной, по версии следствия, стала аллергическая реакция.

«Лидокаин» — местный анестетик и сердечный депрессант. Применяется в качестве обезболивающего при хирургических вмешательствах и в кардиологии.