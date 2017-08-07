Здоровье не купишь

За первые шесть месяцев 2017 года лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), подорожали на 7,6 процента. Это более чем в три раза выше инфляции. Впрочем, и с ценами на препараты из списка ЖНВЛП не все благополучно. На этой неделе получил развитие скандал, связанный с госпрограммой «7 нозологий», по которой россияне, страдающие тяжелыми заболеваниями, централизованно обеспечиваются дорогостоящими лекарствами. В ситуации на аптечном рынке разбиралась «Лента.ру».

Быть или не быть

По рекордно высоких темпах роста цен в аптеках со ссылкой на Росздравнадзор сообщили «Известия». Отмечается, что цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки устанавливают самостоятельно. Что касается препаратов, отнесенных к категории ЖНВЛП, то они с 2009 года регулируются государством.

В ведомстве пояснили, что в первом полугодии лекарства разных ценовых категорий дорожали не одинаково. В частности, всего 1,8 процента выросли цены на препараты стоимостью до 50 рублей, на 7,9 процента — на лекарства стоимостью выше 50 рублей.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Согласно одной версии аптеки и производители таким образом пытаются покрыть убытки, из-за госрегулирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП. Согласно другой — рост цен в аптеках стал следствием снижения курса рубля к мировым валютам.

Бесплатный сыр

С госрегулированием цен на лекарства из перечня ЖНВЛП тоже не все ладно. ФАС ведет расследование в отношении ряда компаний, которые подозреваются в картельном сговоре на торгах при закупке лекарств для программы «7 нозологий». Эта программа реализуется на федеральном уровне с целью бесплатного обеспечения тяжелобольных россиян дорогостоящими лекарствами.

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Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе антимонопольного ведомства, сейчас проводятся масштабные проверки компаний. Пока не ясно, идет ли речь об одном факте картельного сговора либо о нескольких.

«Нам пока не смогли назвать и общую стоимость закупки лекарств», — признался наш собеседник.

Речь может идти о десятках миллиардов бюджетных рублей. В связи с неопределенностью ущерб государства в ФАС тоже пока назвать не смогли. Однако в том, что ущерб имел место, чиновники не сомневаются: картели на торгах заключаются с определенной целью — добиться минимального снижения закупочных цен.

Мера госответственности

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов считает, что цены в аптеках обошли инфляцию из-за просчетов властей. «Получается половинчатая политика в отношении фармацевтического рынка, когда часть препаратов жестко регулируется государством, часть — нет», — заявил депутат «Ленте.ру».

По мнению Щапова, правительству пора уже определиться в этом вопросе: или регулировать все, как было во времена СССР, или отпустить цены на лекарства в свободное плавание. Однако если пойти по пути либерализации фармацевтического рынка, можно спровоцировать катастрофический рост цен и, как следствие, социальный взрыв, считает он.

«Чтобы этого не произошло, экономика и доходы людей должны расти. Тогда подорожание лекарств будет не столь заметно. В противном случае мы и в будущем будем наблюдать резкое удорожание препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП», — полагает Щапов.

Курсовая разница

В свою очередь, член Экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ Вадим Новиков напомнил, что, по данным DSM Group, в июне 2017 года три четверти продаж лекарств в стоимостном выражении приходились на иностранную продукцию. Поэтому на изменение их цен следует смотреть в пересчете на евро, а евро за первые полгода подорожал на 7 процентов, подчеркнул он.

«Таким образом, в валютном выражении цена лекарств осталась практически прежней. Регулирование цен на ЖНВЛП едва ли является причиной изменения этих нерегулируемых цен», — резюмировал Новиков.

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Помимо рыночных факторов, таких как инфляция или курсы валют, добавляется еще и нерыночный фактор, когда компании компенсируют выпадающую прибыль за счет категорий, не относящихся к государственному регулированию, заявил Rambler News Service (RNS) директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

«Я думаю, что эти лекарства продолжат дорожать, пока не будет наведен порядок в ценообразовании на лекарственные препараты. Сейчас население платит за медикаменты в подавляющем большинстве случаев — я не имею в виду льготные категории граждан, — и это подстегивает рост именно коммерческого сегмента рынка», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Сообщающиеся сосуды

Некоторые дочерние компании иностранных фармпроизводителей понижают цены на лекарства при ввозе в Россию, но эта практика не носит массовый характер, говорит руководитель группы по работе с компаниями сектора медико-биологических наук и здравоохранения компании «Делойт» в СНГ Олег Березин.

По его словам, это происходит потому, что многие поставщики лекарств не решаются существенно снижать цены, так как таможенные органы могут оспорить их стоимость. Особенно это касается поставок от взаимозависимых сторон.

Такое снижение направлено прежде всего на увеличение валовой маржи при продаже лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП с целью покрытия минимальной или даже отрицательной валовой (операционной) маржи при продаже препаратов относящихся к ЖНВЛП, считает Березин.

«Снижение ввозных цен позволяет экономить на таможенной пошлине и НДС (в части cash flow)», — отметил он.

Валовая маржа на лекарства не из перечня ЖНВЛП может достигать от нескольких десятков до нескольких сотен процентов от ввозной цены, подчеркнул Березин. Это зачастую и служит источником покрытия убытков для импортеров, дистрибьюторов и аптек. Но покупательная способность населения России продолжает снижаться, что и будет ограничивать неконтролируемый рост цен на лекарственные препараты, убежден эксперт.

