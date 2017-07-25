ФАС заподозрила «Фармстандарт» и «Биокад» в картельном сговоре

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили о том, что фармкомпании «Фармстандарт» и «Биокад» препятствуют проведению проверок, передает Rambler News Service.

«ЗАО "Биокад", проверяемая по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовала проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски», — заявили агентству в пресс-службе компании.

В ФАС считают, что производителям лекарств «есть что скрывать от антимонопольных органов».

В «Биокад», в свою очередь, заявили, что «произошла техническая ошибка сотрудника компании который не был уведомлен о проверке ФАС России». В данный момент, подчеркнули в фармкомпании, «Биокад» активно сотрудничает с антимонопольным ведомством и предоставляет всю необходимую информацию в рамках проводимой проверки.

В апреле 2017 года в антимонопольной службе сообщили о выявлении около 70 картельных сговоров при госзакупках лекарственных препаратов и медицинского оборудования. По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, «признаки картелей были обнаружены при проведении трех тысяч открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 миллиардов рублей».

В 2016 году ФАС отчиталась о проверках и законченных расследованиях дел по нескольким крупным картелям. Среди них — сговор при поставке лекарств на 700 аукционах для региональных больниц и при поставке формы для силовых структур на 18 аукционах (на 3,5 миллиарда рублей).

