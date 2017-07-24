ФАС перенесла рассмотрение дела против Microsoft на 15 августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила до 15 августа рассмотрение дела против Microsoft. В пресс-службе ведомства подтвердили «Ленте.ру», что данное решение принято по ходатайствам сторон, сообщив, что в ходе расследования были выявлены и другие нарушения антимонопольного законодательства со стороны американской корпорации.

В середине прошлой недели Microsoft уведомила ФАС об исполнении предписаний ведомства, касающихся устранения нарушений антимонопольного законодательства — создании дискриминационных условий для поставщиков антивирусного программного обеспечения (ПО).

«В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений», — уточнил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Дело против Microsoft по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке было возбуждено в конце 2016 года по жалобе «Лаборатории Касперского». Российский разработчик антивирусного ПО пожаловался в ФАС и Еврокомиссию на то, что с выходом Windows 10 время адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков Microsoft сократил с двух месяцев до шести дней.

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Тем самым производители антивирусного оборудования лишены возможности адаптироваться к изменившимся условиям. По мнению Голомолзина, они «заведомо проигрывают в конкурентной борьбе компании Microsoft», которая предлагает для установки свой продукт — программу Windows Defender.

В сентябре 2015-го ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действия Google приводили к запрету на предустановку на мобильные устройства конкурирующих приложений других разработчиков. На американскую компанию был наложен штраф в размере 438 миллионов рублей.

Разбирательство этого дела растянулось почти на два года. 17 апреля 2017 года в Арбитражном суде Московского округа стороны заключили мировое соглашение сроком на шесть лет и девять месяцев. Google согласился не только выплатить штраф, но и предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

