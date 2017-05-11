Бизнес
 

Корпорация Google оплатила назначенный ФАС административный штраф

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Корпорация Google оплатила назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России административный штраф в размере 438 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Двухлетнее разбирательство между ФАС и Google в Арбитражном суде Московского округа завершилось 17 апреля заключением сторонами мирового соглашения сроком на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась не только выплатить штраф, но и предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

В январе американская корпорация попыталась оспорить в Верховном суде России решение ФАС.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС назначила штраф для двух структур, входящих в компанию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой.

В сентябре 2015-го ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действия Google приводили к запрету на предустановку на мобильные устройства конкурирующих приложений других разработчиков. «В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, нарушением являлось предоставление контрагентам–производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в России, магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию».

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