ФАС и Google заключили мировое соглашение на шесть лет и девять месяцев

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и компания Google заключили мировое соглашение по делу об Android. Об этом заявил замглавы ФАС Алексей Доценко, передает ТАСС.

Срок мирового соглашения, утвержденного судом, — шесть лет и девять месяцев.

Сообщается, что компания согласилась заплатить назначенные структурам Google Inc. и Google Ireland Ltd штраф в размере 438 миллионов рублей и два штрафа по 500 тысяч рублей. По закону сделать это корпорация должна в течение двух месяцев, при этом в антимонопольном ведомстве считают, что это произойдет быстрее.

Как отметил Доценко, ФАС надеется, что по завершении срока действия мирового соглашения с Google конкуренция на рынке сохранится. По его словам, Google разработает «окно выбора» поисковой системы на существующих и будущих устройствах на Android.

Корпорация Google обратилась к ФАС с предложением подписать мировое соглашение в конце февраля.

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В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. Тогда же глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев заявил о том, что компания саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Глава ведомства подчеркивал, что ведомство планирует штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение службы. Google попыталась оспорить законность наказания, назначенного ФАС, но безуспешно.

11 августа 2016 года ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей. В сентябре прошлого года ведомство признало Google Inc. и Google Ireland Limited нарушителями закона о защите конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных мобильных приложений в России.

