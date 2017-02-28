Google решила помириться с ФАС

Google предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России подписать мировое соглашение по спору с антимонопольным ведомством, передает ТАСС.

«Корпорация Google обратилась к нам с возможностью заключения мирового соглашения», — сообщили агентству в антимонопольной службе.

Представитель ФАС уточнил, что дело будет рассмотрено 27 марта.

В январе 2017 года американская корпорация Google попыталась оспорить в Верховном суде России решение ФАС, признавшей компанию нарушителем антимонопольного законодательства на рынке приложений для Android.

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В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. Тогда же глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев заявил о том, что компания саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Глава ведомства подчеркнул, что ведомство планирует штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение службы. Google попыталась оспорить законность наказания, назначенного ФАС, но безуспешно.

В конце ноября федеральная служба пригрозила Google новым административным штрафом.

