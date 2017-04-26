ФАС прекратила дело против Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила административное производство в отношении корпорации Google, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Поясняется, что решение ФАС связано с заключением мирового соглашения в суде кассационной инстанции.

В антимонопольной службе также напомнили, что ранее ФАС оштрафовала компанию за неисполнение направленного ей предписания.

«Мы надеемся, что корпорация Google выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит назначенные на компанию штрафы», — сказал замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

17 апреля суд кассационной инстанции утвердил мировое соглашение между антимонопольным ведомством и Google сроком на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась заплатить штраф в размере 438 миллионов рублей и два штрафа по 500 тысяч рублей. По закону сделать это корпорация должна в течение двух месяцев, при этом в антимонопольном ведомстве считают, что это произойдет быстрее.

В декабре 2016 года ФАС России повторно возбудила административное производство за бездействие Google по внедрению мер, направленных на формирование конкурентной среды в сфере информационных технологий. Очередное рассмотрение этого дела должно было состояться 25 апреля 2017-го.

Материалы по теме Игра в монополию Почему международные корпорации бессильны против ФАС

В ноябре прошлого года ФАС оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. Тогда же глава ведомства Игорь Артемьев заявил о том, что компания саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Артемьев подчеркивал, что антимонопольная служба планирует штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение.

В августе 2016 года Google была оштрафована на 438 миллионов рублей.