Суд отложил до 24 апреля рассмотрение иска ФАС к Google

Арбитражный суд Москвы отложил на 24 апреля основные слушания по иску ФАС, требующей обязать компанию Google исполнить предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Об этом решении РИА Новости сообщает со ссылкой на участников заседания, которое прошло в закрытом режиме.

По их словам, слушания по делу отложены в связи с тем, что стороны по предложению американской компании ведут переговоры об урегулировании спора. ФАС в своем иске просит суд обязать ответчиков Google Inc. и Google Ireland Limited совершить действия, направленные на исполнение предписания от 18 сентября 2015 года. Третьим лицом к делу привлечена российская компания «Яндекс».

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В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что компания саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Он также подчеркнул, что ведомство планирует штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение службы.

В январе 2017 года Google попыталась оспорить в Верховном суде России решение ФАС, признавшей компанию нарушителем антимонопольного законодательства. А в конце февраля стало известно, что американская корпорация предложила ФАС заключить мировое соглашение.