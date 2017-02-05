Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

Американский суд обязал компанию Google предоставлять властям США электронные письма ее клиентов, которые хранятся на зарубежных серверах. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Reuters.

Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рутер принял данное решение, чтобы агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли проводить внутри США следствия, связанные с мошенничеством.

«Получение сведений с многочисленных серверов Google за рубежом может восприниматься как вторжение в частную жизнь, однако на самом деле фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах», — говорится в постановлении судьи.

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В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.

22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконной слежку за работниками. По его мнению, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.