Сотрудник подал иск к Google из-за программы шпионажа

Сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконной слежку за работниками. Об этом сообщает The Verge.

По мнению автора иска, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В документе сказано, что в корпорации существует шпионская программа. Она якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.

По словам истца, сотрудникам запрещается обсуждать информацию о незаконной деятельности и рассказывать о ней работающим в корпорации юристам. Во внутреннем своде правил также указано, что доносы на подозрительных людей в корпорации поощряются.

Также в заявлении отмечается, что работники, которые захотят написать книгу о жизни в Кремниевой долине, обязаны показать все черновики и окончательную версию произведения сотрудникам специального отдела в компании.

В случае если Google проиграет суд, потенциальный размер штрафа может составить до 3,8 миллиардов долларов. Размер взыскания, вероятно, будет рассчитан исходя из числа штатных работников компании.

В сентябре бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал «удалить и не использовать» новый мессенджер от Google Allo. По его словам, приложение записывает каждое отправленное сообщение и предоставляет пользовательские данные по запросу полиции.